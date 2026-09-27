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亞運田徑／獲暌違60年金牌加上486萬 傅兆玄想一直披著會旗留在場上
暌違60年我國男子田徑代表隊再度有選手站上亞運頒獎台最高處，跳高好手傅兆玄今天在名古屋亞運男子跳高決賽中，克服天候與中途出現的抽筋危機，一舉跳過2公尺25的佳績拿下金牌，得知這面金牌讓台灣田徑隊寫下歷史新頁時，傅兆玄賽後坦言「完全不敢相信」。
這場比賽全程在雨中進行，但低溫與濕氣並未打亂傅兆玄的節奏，他坦言賽前特別適應了雨天環境，開局狀況相當不錯，然而比賽中途卻一度面臨身體極限，「前面幾跳狀態很好，但中途感覺有點要抽筋，趕快多做伸展壓下去。」
靠著即時調整，傅兆玄順利克服危機，並一次躍過2公尺25大關鎖定勝局，可惜隨後挑戰2公尺28時，因體力消耗過大而功虧一潰，但仍是奪下暌違60年的亞運男子田徑金牌。
傅兆玄透露，其實自己到比賽後段才發現自己躍居第一，「我是在2公尺25、2公尺28的時候才發現自己排名第一，當時還問真的假的？後來就想說放開來跳。」
談到披著中華會旗繞場的時刻，傅兆玄臉上滿是興奮，「那種感覺真的很不可思議，非常開心。這是我成人等級比賽的第一面金牌，雖然沒能打破個人最佳有點可惜，但很開心能為中華隊拿到金牌。可以的話我想披著會旗一直留在場上，甚至是繞場一圈。」
拿下金牌後，傅兆玄不僅將獲得450萬元的國光體育獎金，還將拿到中華代表團團長蔡家福金牌激勵金2000美元，中華田協理事長葉政彥也宣布頒發30萬的金牌獎金，以及教練獎金15萬予教練孫念祖，談到要如何運用這筆獎金時，傅兆玄笑說還沒想好怎麼花，「但會先拿一部分當孝親費。」
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