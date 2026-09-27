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亞運／29日焦點拳擊林郁婷拚獎牌　羽球混雙、桌球林昀儒4強登場

中央社／ 名古屋27日電
林郁婷28日出賽，獲勝將保底銅牌。 中華代表團提供
林郁婷28日出賽，獲勝將保底銅牌。 中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運中華代表團明天將持續衝擊獎牌，「台灣拳后」林郁婷將在60公斤級8強亮相，而羽球混雙葉宏蔚、詹又蓁及桌球男單林昀儒則尋求改變獎牌成色。

巴黎奧運拳擊金牌得主的「台灣拳后」林郁婷，上屆杭州亞運摘下女子57公斤級金牌，名古屋亞運則轉戰60公斤級，明天將在8強對戰北韓選手元恩景，兩人曾在今年亞錦賽過招，只是當時林郁婷以落敗收場，這次不僅期盼上演「甜蜜復仇」，更要拚前進4強、保底銅牌。

另外，勇闖羽球混雙4強的葉宏蔚、詹又蓁，提前確定保底銅牌，明天則將對戰世界排名第3的「中國組合」蔣振邦、魏雅欣，目標複製世界羽球總會（BWF）超級1000等級全英公開賽奪冠的驚奇戲碼，全力拚晉級金牌戰。

而被譽為「沉默刺客」的中華桌球一哥林昀儒，生涯首度挺進亞運男單4強，同樣保底獲得銅牌，明天則將與中國好手林詩棟正面交鋒，然而林昀儒目前苦吞對戰9連敗，因此希望在亞運舞台解鎖對戰首勝，並一舉挺進金牌戰。

至於備受矚目的田徑項目，台中華男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂將在決賽登場，年僅19歲的旅日長跑新星簡子傑在男子1500公尺決賽亮相，跨欄好手林仲威、陳建榮攜手征戰男子400公尺跨欄決賽，而鍾欣儒則拚女子400公尺跨欄決賽。

林郁婷 亞運 混雙 2026名古屋亞運

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