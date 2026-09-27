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亞運田徑／傷後首戰跨欄第6作收 林翊凱坦言太緊張「只能給自己60分」

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
名古屋亞運男子110公尺跨欄決賽，中華隊謝元愷（左）、林翊凱（右）。特派記者陳正興／名古屋攝影
名古屋亞運男子110公尺跨欄決賽，中華隊謝元愷（左）、林翊凱（右）。特派記者陳正興／名古屋攝影

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林翊凱(中)衝線。 中華代表團提供
林翊凱(中)衝線。 中華代表團提供

中華隊兩名跨欄好手謝元愷、林翊凱，今天雙雙在名古屋亞運田徑男子110公尺跨欄決賽登場，謝元愷跑出13秒55排名第4，林翊凱則是跑出13秒77的表現排名第6作收，賽後林翊凱對於自己的表現也不太滿意，「只能給自己60分。」

林翊凱在預賽跑出13秒82的成績，今天決賽再跑出13秒77，但對於自己的表現，他說：「我覺得自己太緊張了，賽前一直覺得壓力很大，很害怕自己跑不好。」對於決賽的發揮，他認為自己該做的沒有做好，表現不到太好。

林翊凱在今年6月在台灣國際田徑公開賽受傷，右後大腿肌腱幾乎全斷，養傷到近期才重新穿上釘鞋訓練，他說：「可能是傷後復出第一場比賽，自己不太習慣這樣的大比賽，自己有點亂，有點急躁。」

他也坦言，傷後復出之後，會有些自我懷疑，「懷疑自己能不能跑回自己顛峰的時候，所以一直給自己壓力，滿大的。」

然而經過這次亞運洗禮，他認為，自己對於大賽的承受能力變得更好，「之後應該有能力去應付類似的大賽，也很久沒有機會比到這麼大場面的比賽，之後會更想去比更高層級的比賽，提升自己的表現，覺得自己還太弱了。」

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