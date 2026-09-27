亞運田徑／傅兆玄跳高2公尺25作收 男子田徑隊暌違60年再奪金牌

名古屋亞運田徑賽事，我國男子跳高好手傅兆玄今天與南韓禹相赫、印度庫沙雷（Sarvesh Kushare）一路拉鋸，最終三人一起向2公尺28發起挑戰，但最終都失敗收場，但傅兆玄靠著率先跳過2公尺25成績奪下金牌，也是我國男子田徑隊睽違60年的亞運金牌。

上屆杭州亞運以2公尺19第6名作收的傅兆玄，今年名古屋亞運依舊被認為有奪牌實力，而今天他也設定2公尺10作為起跳高度，並且一跳通過，雖然接下來挑戰2公尺18第一次試跳失敗，但第二次試跳成功後卻是一路順暢。

在禹相赫、庫沙雷率先跳過2公尺22後，傅兆玄也成為第三位越過此高度的選手，在其他選手已經遭檔淘汰的情況下，已確定銅牌保底。

雖然三人則是朝著2公尺25挑戰，傅兆玄又成為首位跳過此高度的選手，至於庫沙雷則是在第二次試跳成功，禹相赫則是在兩跳失敗後直接挑戰2公尺28放手一搏，但在此高度首位登場的庫沙雷第一次試跳失敗後，禹相赫也未能越過此高度遭到淘汰，以銅牌作收。

最終僅剩下庫沙雷與傅兆玄爭奪金牌，在傅兆玄首次試跳2公尺28失敗後，庫沙雷第二次試跳也未能過關，傅兆玄第二次試跳失敗後，庫沙雷最後一次試跳也未能通過，確定由率先跳過2公尺25的傅兆玄奪下金牌，也是我國繼1966年的吳阿民男子十項金牌後，再度在亞運男子田徑奪下金牌。

傅兆玄奪下亞運男子跳高金牌。 中華田協提供

傅兆玄奪下亞運男子跳高金牌。 中華田協提供

傅兆玄奪下亞運男子跳高金牌。 中華田協提供

傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影

傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影

傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影

傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影

傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影

傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影

傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影

傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影