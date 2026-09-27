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亞運田徑／傅兆玄跳高2公尺25作收 男子田徑隊暌違60年再奪金牌

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亞運田徑／傅兆玄跳高2公尺25作收 男子田徑隊暌違60年再奪金牌

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
傅兆玄奪下亞運男子跳高金牌。特派記者陳正興／攝影
傅兆玄奪下亞運男子跳高金牌。特派記者陳正興／攝影

2026名古屋亞運

名古屋亞運田徑賽事，我國男子跳高好手傅兆玄今天與南韓禹相赫、印度庫沙雷（Sarvesh Kushare）一路拉鋸，最終三人一起向2公尺28發起挑戰，但最終都失敗收場，但傅兆玄靠著率先跳過2公尺25成績奪下金牌，也是我國男子田徑隊睽違60年的亞運金牌。

上屆杭州亞運以2公尺19第6名作收的傅兆玄，今年名古屋亞運依舊被認為有奪牌實力，而今天他也設定2公尺10作為起跳高度，並且一跳通過，雖然接下來挑戰2公尺18第一次試跳失敗，但第二次試跳成功後卻是一路順暢。

在禹相赫、庫沙雷率先跳過2公尺22後，傅兆玄也成為第三位越過此高度的選手，在其他選手已經遭檔淘汰的情況下，已確定銅牌保底。

雖然三人則是朝著2公尺25挑戰，傅兆玄又成為首位跳過此高度的選手，至於庫沙雷則是在第二次試跳成功，禹相赫則是在兩跳失敗後直接挑戰2公尺28放手一搏，但在此高度首位登場的庫沙雷第一次試跳失敗後，禹相赫也未能越過此高度遭到淘汰，以銅牌作收。

最終僅剩下庫沙雷與傅兆玄爭奪金牌，在傅兆玄首次試跳2公尺28失敗後，庫沙雷第二次試跳也未能過關，傅兆玄第二次試跳失敗後，庫沙雷最後一次試跳也未能通過，確定由率先跳過2公尺25的傅兆玄奪下金牌，也是我國繼1966年的吳阿民男子十項金牌後，再度在亞運男子田徑奪下金牌。

傅兆玄奪下亞運男子跳高金牌。 中華田協提供
傅兆玄奪下亞運男子跳高金牌。 中華田協提供

傅兆玄奪下亞運男子跳高金牌。 中華田協提供
傅兆玄奪下亞運男子跳高金牌。 中華田協提供

傅兆玄奪下亞運男子跳高金牌。 中華田協提供
傅兆玄奪下亞運男子跳高金牌。 中華田協提供

傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影
傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影

傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影
傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影

傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影
傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影

傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影
傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影

傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影
傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影

傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影
傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影

傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影
傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影

傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影
傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影

傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影
傅兆玄奪金。 特派記者陳正興／攝影

亞運 田徑 傅兆玄 2026名古屋亞運

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