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亞運田徑／很享受也太想贏 謝元愷跨欄獲第4笑喊「銅牌被我摔沒了」

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
謝元愷（左）、林翊凱（右）在亞運田徑男子110公尺跨欄決賽無緣獎牌。特派記者陳正興／攝影
謝元愷（左）、林翊凱（右）在亞運田徑男子110公尺跨欄決賽無緣獎牌。特派記者陳正興／攝影

2026名古屋亞運

名古屋亞運我國田徑獎牌還未開張，謝元愷今天在田徑男子110公尺跨欄決賽，原想替田徑隊打響第一砲，但最終跑出13秒55的成績排名第4，因為過最後一個欄架的失誤無緣頒獎台，賽後他也直呼「銅牌被我摔沒了。」

謝元愷昨天在預賽跑出13秒60的成績，以總排名第4名晉級決賽，今天晚間在瑞穗公園陸上競技場迎接決賽，他說：「我賽前的計畫就是享受比賽，從昨天預賽完，其實我就沒什麼壓力了，所以今天的目標就是享受這場亞洲大賽，好好去享受這個氛圍。」

謝元愷在過程中維持在前三，卻在過最後一個欄架後沒能穩住第三的位置，與獎牌擦肩而過，他說：「跑到中間的時候，我大概知道我有前三名，但就是太想贏了⋯⋯。」他提到，自己在後段有點太過急躁，「在衝刺的時候，重心太往前，整個速度沒了。」

謝元愷笑稱，是自己把獎牌給摔沒了，過終點後整個人摔在跑道上，還多躺了幾秒才起身，他笑說，當時在想著，「如果我有聽教練的話，後段好好地放鬆， 現在應該還在外面拿會旗的，但沒關係，下次再來。 」

因為太想贏而沒能穩住最後一步，他說：「因為前幾天田徑都沒有獎牌入袋，我當然也想要替田徑隊拿第一面獎牌，但太急躁了，下次就知道，應該要輕鬆一點，要放鬆地面對整個比賽。」

儘管可惜，但謝元愷賽後受訪時臉上全程掛著滿足的笑容，也做到如他自己所訂下要「好好享受」的目標，大呼很滿足也很享受。

「從出場、道次介紹，聽到有人在喊你名字，整個賽場的氛圍就是大賽的感覺，所以這是我從來沒有體驗過的，所以非常的開心。」謝元愷直呼，在道次介紹時，聽到日本混血好手村竹拉希德獲得的全場尖叫聲，「我被驚艷到了！」

謝元愷透露，上一屆亞運和去年的東京世錦賽，自己都是在螢幕前看比賽，「我很嚮往這種比賽的氛圍，所以當今年我有機會來到這裡，我就對自己發誓，我一定要好好去享受，去感受這個氛圍，一輩子都不會忘記。 」

謝元愷在亞運田徑男子110公尺跨欄決賽，跑出13秒55的成績排名第4。特派記者陳正興／攝影
謝元愷在亞運田徑男子110公尺跨欄決賽，跑出13秒55的成績排名第4。特派記者陳正興／攝影

亞運 田徑 尺跨欄 2026名古屋亞運

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