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亞運田徑／張博雅撞欄連兩屆第4名留遺憾 收拾心情想去吃海南雞飯

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
張博雅（左）連續兩屆亞運以第4名作收，中國大陸吳艷妮（右）拿下銅牌。特派記者陳正興／攝影
張博雅（左）連續兩屆亞運以第4名作收，中國大陸吳艷妮（右）拿下銅牌。特派記者陳正興／攝影

2026名古屋亞運

名古屋亞運田徑賽事女子100公尺跨欄決賽，我國好手「跨欄甜心」張博雅今晚以13秒17、連續兩屆第4名作收，賽後受訪時她難掩失落，坦言最後幾個欄架不慎撞欄失速，讓她直呼「好可惜」，不過她也透露，其實在8月初曾遭遇腰傷，但並不能成為跑不好的藉口，她也將收拾好心情後「下一次再來」。

上屆杭州亞運進決賽收下第4名的張博雅，本屆帶著更充足的準備與期待挑戰頒獎台，並在預賽跑出13秒08的佳績晉級決賽，今天決賽位在中間道的張博雅起跑順暢，前半段發揮極佳，一度保有領先優勢，未料卻在後半程發生失誤。

「應該是倒數幾個欄吧，我的手和腿撞到，整個失速偏向右邊，然後就撞到欄架。」張博雅還原當時狀況表示，撞欄後減速，下個欄架身體也變成往上跳而非往前衝，導致速度完全加不上去，「比賽就是這樣，誰過欄好誰就有機會，但真的好可惜。」

張博雅也坦言，因為外界期望與自身要求給了不小壓力，尤其昨天出賽後還有不少國外媒體關注，今天賽前她雖然一直跟自己對話、試圖冷靜，但在試跨時仍有些緊張僵硬，「上一屆是起跑輸，這次是後面輸，但至少代表我前半段進步很大，這段時間在室內賽的磨練真的有看到效果。」

談到兩屆亞運參賽心境上的不同，張博雅則說：「上一屆預賽跑完是很驚喜，因為很新鮮嘛，我也不認識其他選手，所以那時候進決賽還拿到第四名的時候，可能也可以說是意外吧。可是這一屆比較有落差是因為我已經有預期、也有準備，也覺得很有機會，然後還是第四名。」

雖然沒能帶回獎牌，但張博雅展現不服輸的韌性與樂觀，「反正我還年輕，收拾好心情，回去再把心理和後半段調整好。比完了就不去計較那些不好的，現在最想去吃海南雞飯！」

張博雅（右3）連續兩屆亞運以第4名作收。特派記者陳正興／攝影
張博雅（右3）連續兩屆亞運以第4名作收。特派記者陳正興／攝影

亞運 張博雅 田徑 2026名古屋亞運

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