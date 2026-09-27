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亞運田徑／布森200公尺19秒88奪第二金 葛吳諺明手比「105」大解密
名古屋亞運田徑賽事在今天進行200公尺決賽，其中日前在100公尺決賽跑出9秒90摘金的泰國布森（Puripol Boonson），今天200公尺決賽再以19秒88，不僅打破自己所保持的大會紀錄，還追平謝震業所保持的亞洲紀錄摘金，至於我國好手葛吳諺明則以21秒02排名第7名作收。
對於在本次亞運闖進決賽，葛吳諺明賽後表示，成功達成「至少完成一半」的階段性目標。雖然決賽秒數不盡理想，但他仍坦然面對，直言回去會在訓練與恢復上做出調整與加強。
談到與泰國布森等亞洲強者同場競技，葛吳諺明讚嘆對手的速度感確實與其他選手有段差距，但也將其視為極佳的學習經驗，「這是我自己的榮幸。」他表示，從成都世大運到如今高強度的職業級國際賽場，這類張力是進步的必經之路，未來將持續強化自我、極力追近世界級好手。
除了場上表現，葛吳諺明在賽前介紹時擺出的「105」手勢亦引發關注。他親自解密，這個手勢代表自己的出身地台北市松山區「郵遞區號」，並藉此向從小將他撫養長大的阿公致敬。由於阿公於半年前離世，他期盼透過這個動作，讓遠在天上的阿公看見他在國際舞台上的努力，以此表達深切的思念。
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