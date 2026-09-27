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亞運棒球／教頭讚業餘選手打出身價 陳敏賜：還能站就不讓自己倒下來

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
中華隊陳敏賜七局下擊出兩分打點二壘安打。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊陳敏賜七局下擊出兩分打點二壘安打。特派記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運

中華隊5:1贏中國，隊員在場中慶祝。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊5:1贏中國，隊員在場中慶祝。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華棒球隊在名古屋亞運最終以銅牌作收，靠業餘球員為主體、搭配中職及旅外選手的陣容，完成奪牌任務，雖結果不盡完美，但總教練湯登凱十分感謝選手的付出，也肯定業餘選手靠好表現「打出身價」。

中華隊力拚暌違20年的亞運棒球金牌失利，今天在銅牌戰以5：1擊敗中國大陸隊獲銅牌，賽後全隊集合時，湯登凱向選手們道謝，「不管大家是從多遠的地方來到日本幫助國家隊，對他們都很肯定，有打出應有水準，每個選手都很有拚勁，非常感謝他們。」

本屆中華隊陣容以業餘選手為主體，搭配5名旅外選手，以及5名中職球員，湯登凱坦言，全隊磨合期沒有太長，而面對的對手包括日、韓都是各國的菁英，「日本以社會人隊為主，他們在都市對抗賽都有很好的默契，韓國隊更不用說，都是韓職選手；我們有些人來到這裡，身體都帶著疲勞，能拿到這樣的成績，很感謝他們。」

這次中華隊將3名旅外先發壓到複賽後才亮相，在那之前，業餘投手都有好表現，包括首戰先發抗韓的20歲小將林佾葳，另外野手群包括捕手蔡瑋泰、外野手陳孝允以及隊長陳敏賜都有亮眼發揮，受教頭點名表現不錯。

湯登凱說：「剛剛在集合時，我也非常感謝這批業餘球員，從去年亞錦賽集訓，到去荷蘭、捷克，還有亞運前移地訓練，他們都從頭到尾參與，這次他們也有打出身價，不會讓外界質疑，只能派職業選手來打。」

36歲強打陳敏賜連兩屆亞運參賽，扛起隊長重任，即使日前在比賽受自打球擊中，仍繼續上場拚戰，他說：「這次亞運，其實我非常珍惜，也當作是最後一次在打，再下一次（亞運）因為年紀的關係，可不可以再拚也不知道，所以只要我還沒倒下、還能站起來就不會讓自己倒下，會繼續做自己喜歡的事情，因為在場上我是很開心的。」

2026名古屋亞運 棒球

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