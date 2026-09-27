亞運舉重／自比中古車學會與傷勢共存 陳玟卉走出巴黎奧運陰霾摘銀

名古屋亞運舉重女子69公斤級賽事今天登場，我國東京奧運銅牌好手陳玟卉以抓舉106公斤、挺舉126公斤、總和232公斤的優異表現摘下銀牌，不僅收穫個人亞運生涯首面獎牌，也為我國舉重代表隊累積1銀、2銅的成績。

經歷巴黎奧運失利與傷病折磨，陳玟卉坦言這面銀牌對她而言別具意義，尤其是學會與傷勢共存，「這兩年的堅持真的沒有白費，那一跤摔得很痛，但也值得了。我告訴自己就是一台中古車，那就好好的開吧，不要一直拿以前的自己來懲罰現在的自己。」

談到挺舉後兩次試舉失敗的判定爭議，陳玟卉展現運動員風度表示，雖然過程有些微遺憾，但完全尊重裁判判決，也坦然接受結果，並笑稱實現了「想摸摸看亞運獎牌」的目標。面對未來的舉重生涯，陳玟卉堅定地指出，這面亞運銀牌給了她極大的肯定，接下來將調整好狀態，全力備戰洛杉磯奧運。