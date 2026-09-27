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亞運／首傳奪牌選手沒過藥檢 綜合格鬥烏茲別克銅牌暫時停賽
愛知名古屋亞運持續進行之際，藥物檢測機構指出，烏茲別克綜合格鬥選手沙夫卡托夫今天成為本屆亞運首位藥檢結果呈陽性的奪牌運動員。
法新社報導，沙夫卡托夫（Nodirbek Shavkatov）近日在愛知名古屋亞運綜合格鬥項目獲得銅牌，他也是本屆亞運第3位藥檢未過的運動員。
國際檢測機構（International Testing Agency）表示，沙夫卡托夫的檢測結果顯示曾使用違禁藥物米屈肼（meldonium），他已經被暫時禁賽。
米屈肼是一種心臟處方藥物，可以提高體能耐力且加速肌肉恢復。
沙夫卡托夫有權對暫時禁賽的處分提出異議，並要求分析檢驗B瓶檢體。
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