亞運克拉術／單日1銀、1銅創紀錄 教練鄭嘉德坦言有遺憾有驚喜

名古屋亞運克拉術賽事我國代表隊今天在女子57公斤級賽事中展現優異實力，由李宛庭與王品淳聯手進帳1銀、1銅的好成績，李宛庭的銀牌也改寫亞運隊史最佳成績，代表隊教練鄭嘉德賽後坦言，對於裁判在關鍵時刻的判決感到相當遺憾，但也對選手超越預期的突破表現給予高度肯定。

今天的金牌戰中，李宛庭與熟悉的烏茲別克對手阿戈喬諾娃（Ibodatkhon Agojonova）展開激烈拉鋸。鄭嘉德教練指出，由於雙方已多次交手，對彼此的技術與戰術動作都相當熟悉，整場比賽的勝負幾乎就在一個犯規之間，「雙方比分差距極小，但很可惜，幸運的大門今天沒有站在我們這邊。」

鄭嘉德表示，比賽後段我方在主動進攻上占據優勢，個人認為對方應被判罰一次犯規，在克拉術後得分勝的賽制下，若對方遭判犯規，我方即可奪下金牌。然而裁判最終並未給予處分，這也讓李宛庭在賽後情緒相當激動，甚至一度放聲痛哭。

談及兩位選手的整體表現，鄭嘉德表示，國際賽經驗豐富的李宛庭原本就在評估的前三名預設範圍內，鎖定衝擊金牌，整體演出發揮出了應有水準。至於收穫銅牌的王品淳，表現則是大大超乎預期。鄭嘉德透露，團隊賽前針對強敵進行戰術分析與摔法規劃，而王品淳在場上發揮百分之百的執行力，接連擊敗土庫曼與伊朗等強敵，這份「超水準演出」令人極為驚喜。