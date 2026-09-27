亞運拳擊／擊敗上屆銀牌 陳念琴闖4強連兩屆登頒獎台

杭州亞運打下女子66公斤級銅牌的「拳擊女王」陳念琴，今天迎接名古屋亞運首戰，她在女子65公斤8強賽碰拿過奧運銅牌的泰國對手素萬那彭 （Janjaem Suwannapheng），以5：0取得勝利，晉級4強確定獎牌成色從銅牌起跳，連兩屆登上亞運頒獎台。

29歲的陳念琴除杭州亞運打下銅牌，2024年巴黎奧運也帶回66公斤級銅牌；名古屋亞運她首輪輪空，今天碰上屆亞運銀牌、巴黎奧運銅牌得主素萬那彭，陳念琴積極搶攻，第一回合獲得5位裁判一致青睞，為奪牌關鍵戰開出紅盤。

第二回合陳念琴也獲得4位裁判肯定，第三回合乘勝追擊下，最終以5：0壓倒性擊敗對手，前進4強確定為中華拳擊隊帶回一面獎牌。

中華拳擊隊上屆杭州亞運拿下隊史最佳的1金、2銀、2銅佳績，拳擊「四金釵」共有3人拿到名古屋亞運資格，今天先登場的黃筱雯在女子54公斤級8強賽不敵日本奧運銅牌並木月海，結束本屆賽程；參加女子60公斤級的「金牌拳后」林郁婷今天沒賽程，明天8強賽將碰北韓元恩景。