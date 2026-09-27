亞運克拉術／從上屆陪練到奪銅 王品淳：原打算沒拿牌就退休

名古屋亞運克拉術女子57公斤級賽事今天上演「台灣內戰」，年僅21歲的王品淳在準決賽遭遇學姐李宛庭，最終落敗收穫一面銅牌，從上一屆杭州亞運擔任陪練員到本屆親自站上頒獎台，王品淳坦言「一切都很意外」，甚至爆料早上出門前還為了要不要帶頒獎用的鞋子猶豫許久，笑稱「還好有帶，不然就出包了」。

高中時從柔道轉練克拉術的王品淳，儘管過去一度在亞錦賽有過奪牌紀錄，但過去一段時間卻經歷過一場未贏的低潮，讓她興起退意，今天奪銅後她透露，「原本打算如果這屆沒選上（亞運國手）或沒拿牌，大學畢業後就不想練了。」不過靠著隨隊教練與陪練學姐的「情蒐」與模擬訓練，讓她一舉在名古屋摔出佳績。

在四強賽面對熟悉的學姐李宛庭，王品淳選擇以平常心應戰，「平常怎麼摔、上去就怎麼摔，誰輸誰贏順其自然。」儘管最終落敗以銅牌作收，她仍在休息區暖心為晉級金牌戰的李宛庭加油打氣。看著學姐收下銀牌，王品淳雖然為學姊覺得可惜但同時也不忘獻上祝福，「比賽就是這樣，有輸有贏，但還是很恭喜學姐。」

從柔道轉戰克拉術，王品淳直言克拉術沒有她較不擅長的「寢技」，更能發揮摔技優勢，這面銅牌不僅為台灣克拉術運動打開知名度，也為她的運動生涯注入強心針，奪牌後的她笑說，這給了自己莫大的信心與鼓勵，「下一屆亞運，會考慮繼續拚下去！」