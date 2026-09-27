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亞運克拉術／曾看著別人笑自己哭 李宛庭終摘銀獻給天上母親

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
李宛庭奪下女子克拉術57公斤級銀牌，創下隊史最佳紀錄。圖／中華代表團提供
李宛庭奪下女子克拉術57公斤級銀牌，創下隊史最佳紀錄。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

站在名古屋亞運克拉術女子57公斤級頒獎台上，摘下銀牌的李宛庭難掩激動，儘管與金牌擦身而過，但這面銀牌也刷新隊史在亞運克拉術競賽的最佳紀錄，為可能是最後一次的亞運之旅畫下句點，「以前前兩次都是看著人家笑，我自己一直在哭，這次終於可以換我笑了。」

帶著前兩屆亞運止步8強的遺憾與不甘，李宛庭這次重返亞運賽場，從原本慣常的63公斤級，一度增重至70公斤級，到如今為了備戰，在營養師協助下硬是咬牙降了將近11公斤，來到57公斤級。

不過李宛庭展現驚人韌性，一路過關斬將殺進決賽，雖然最終金牌戰在判決不利的情況下，以0：3不敵烏茲別克勁敵阿戈喬諾娃（Ibodatkhon Agojonova），但銀牌入袋的瞬間，她坦言內心百感交集，甚至一度在後台崩潰大哭。

「其實金牌戰前，我一直在想像如果拿金牌要怎麼感動地哭出來，因為我真的覺得自己很努力在準備，也很有機會。」李宛庭坦言，比賽中裁判的判決雖讓她有些許不服氣，但只能選擇尊重，「雖然顏色差了一點點，但回頭看看，能成為創下歷史的人，還是真的很開心。」

這面銀牌背後，更藏著李宛庭對母親無盡的思念，大學時期經歷長達四年的低潮期，是媽媽始終如一的陪伴與支持，才讓她走出陰霾，並在大學畢業前一舉奪下全運會冠軍。然而，就在她興高采烈與母親分享喜悅的隔天，媽媽卻突然中風倒下，那一通祝賀電話竟成了母女倆最後的對話，母親更在昏迷兩年多後離世，成為李宛庭內心的痛。

「我想把這面獎牌獻給我在天上的媽媽。」李宛庭哽咽表示，雖然媽媽已經離開，但那份愛一直陪伴著她度過每一次嚴酷訓練，「祂一直都活在我的心裡，相信祂今天也看到了我的表現。」

對於可能是最後一次踏上亞運舞台，李宛庭感性地說：「我就是活在當下，把握每一場比賽。」這面寫下台灣克拉術新頁的銀牌，正是她堅持到底、突破自我最完美的解答。

亞運 母親 名古屋 2026名古屋亞運 克拉術

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