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亞運拳擊／擊敗上屆銀牌 陳念琴闖4強連兩屆登頒獎台

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亞運棒球／和表哥黃韋盛一起完成國家隊初體驗 陽柏翔盼打擊更成熟

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
陽柏翔首打席敲三壘打。特派記者陳正興／名古屋攝影
陽柏翔首打席敲三壘打。特派記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運

中華棒球隊在本屆名古屋亞運無緣爭金，今天在銅牌戰對上中國大陸，不只要爭獎牌，還要拚面子，2局下靠旅日內野手陽柏翔的三壘打敲回致勝2分首開紀錄，個人單場雙安2打點貢獻，他說：「因為最後一場了，就全力以赴。」

陽柏翔目前效力於日職樂天金鷲隊，也是這次亞運中華隊唯一的旅外野手，場場以先發游擊手身分出賽，雖最終無緣爭金牌，他說：「大家應該都全力以赴了，就差一點點，但是沒有關係。」

今天在銅牌戰面對中國，中華隊要延續歷屆都至少保住前三的戰績，對此他坦言沒有壓力，「放鬆心情，就會有好的結果。」他提到，今天比起前面幾場，自己感覺都滿放鬆的，沒有想太多，也因為是最後一場，心情上比較亢奮。

本屆亞運是陽柏翔生涯首次披上中華隊戰袍，他說：「一開始還滿緊張的，到現在有認識一些學長，就滿開心的，畢竟是第一次國際賽。」他和同樣是「第一次」入選國手的中信兄弟隊內野手黃韋盛還有一層特別的關係，「韋盛算是我的表哥，跟他一樣第一次打中華隊，滿開心的。」

經過第一次國際賽的體驗，他也從幾位中職打者們身上學習，「有一些學長，像是（劉）基鴻、（陳）晨威他們的打擊，都滿成熟的，我也要學一下，讓自己更成熟一點。」

中華隊游擊手陽柏翔。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊游擊手陽柏翔。特派記者陳正興／名古屋攝影

陽柏翔首打席三壘打送回2分。特派記者陳正興／名古屋攝影
陽柏翔首打席三壘打送回2分。特派記者陳正興／名古屋攝影

2026名古屋亞運 棒球

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