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亞運棒球／拚到最後一場賽事 隊長陳敏賜感性稱當最後1次

中央社／ 記者陳容琛名古屋27日電
陳敏賜拚到最後一場。 中華奧會提供
陳敏賜拚到最後一場。 中華奧會提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運棒球代表隊今天在銅牌戰以5比1擊敗中國隊，隊長陳敏賜感性表示，將這屆亞運視為最後1次，因此就算受到自打球影響，仍堅持留在場上奮鬥。

確定無緣晉級金牌戰後，台中華隊今天與中國隊爭奪銅牌，靠著旅美王牌左投林昱珉繳出8局無失分、狂飆10次三振的好投帶領下，加上隊長陳敏賜7局下敲出鎖定戰果的二壘安打，終場以5比1順利拿到勝利，幫助台灣隊以銅牌為本屆亞運劃下句點。

現年36歲的隊長陳敏賜，日前因自打球造成傷勢，但他選擇強忍疼痛，帶著不放棄精神拚到最後1場賽事，而且此役陳敏賜以指定打擊上陣，貢獻雙安、2分打點，他賽後接受媒體聯訪時透露，這段時間很珍貴，很開心得到完美結果，「對我們是非常好的事情、回憶。」

陳敏賜提到，將這次亞運視為生涯最後1次，因為4年後已經年滿40歲，不確定能否再披上國家隊戰袍，因此格外珍惜這次機會，並霸氣表示只要還能站起來，就不會讓自己輕易倒下，「努力做我想做的事，只要還能站在場上，我就很開心了。」

總教練湯登凱則表示，感謝教練團、球員付出，尤其特別前來支援的旅外球員，這場所有人繳出應有水準、展現拚勁，比較可惜的是磨合期沒有到很長，尤其戰術配合仍有調整空間，「不過拿到這個成績還是很感謝他們。」

本屆亞運業餘選手表現出色，包含主要負責第2棒的陳孝允，打擊率高達5成，成為串連中華隊攻勢的關鍵，另外蔡瑋泰扛起主戰捕手重任、林佾葳抗韓投出身價，湯登凱認為，這批業餘選手從去年亞錦賽集訓開始，一路拚到今天，「不會質疑他們身手，表現相當不錯。」

2026名古屋亞運 棒球

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