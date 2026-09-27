亞運羽球／周天成8強落敗 指大會賽程安排不合理

台灣羽球一哥周天成今天在名古屋亞運男單8強賽，以10比21、11比21不敵印尼好手法漢，無緣獎牌。24小時內打3場比賽的周天成，賽後也直言這次大會的賽程安排實在太不合理。

世界排名第5的周天成，賽前對戰世界第10的法漢（Alwi Farhan）有著3勝1敗的優勢，最近一次對戰是在8月羽球世錦賽，當時周天成直落2過關。

周天成昨天在32強賽以21比1、21比10輕取孟加拉對手，但賽程卻安排他一日2戰，後續登場的16強賽，則和印度選手薛堤（Ayush Shetty）打了75分鐘，才艱辛以2比1過關。

今天8強賽，36歲的周天成顯然狀態沒有找回來，不論殺球、切球甚至跑動都不太到位，都是在比賽中段被對手一波攻勢拉開，只得黯然吞下敗仗。

周天成賽後受訪不解地說：「歷屆亞運的羽球都沒有過一日2戰，而且昨天所有賽程還打到凌晨1點多才結束，這樣的安排真的很不合理。」

周天成透露，聽說是亞洲羽聯對於團體賽的參賽球隊數量評估錯誤，導致團體賽多打一天，才壓縮到後面的個人賽事，「但這種情況是可以預期的，最後消耗的都是選手，也都變成選手自己扛下來。」

無緣獎牌，周天成雖然覺得可惜，但也提到，「輸球就是不如對手，只能回去繼續練習，找出問題在哪裡。」