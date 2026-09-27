聽新聞
0:00 / 0:00
亞運射箭／加射連3支10分箭逆轉勝出 反曲弓男團闖4強
名古屋亞運射箭賽事，中華反曲弓男團今天在8強戰對上印尼，先從0：2落後將戰局扳平，拚到加射後頂著壓力，連3支10分箭技壓對手，最終以5：4逆轉搶下4強門票，下一戰對決強敵南韓拚獎牌。
本屆中華反曲弓男團由兩屆奧運國手湯智鈞領軍，帶著首度參與亞運的林子翔、鄭祥輝出擊，資格賽合力拿出2026分名列第4種子，今天在1/8淘汰賽對上馬來西亞，以5：1獲勝，挺進8強。
8強戰對上印尼，中華男團首局以1分之差讓出，第2局則是沒有出現10分箭僅拿52分，被對手連拿2局，先陷入0：4落後。接著中華隊回穩，第3局以54：53拿下，第4局也有穩定發揮，加上對手最後一棒僅射出6分，中華隊再下一城將戰局扳平。
加射階段，中華隊由21歲的鄭祥輝打頭陣，以正中靶心的10分箭穩定軍心，之後林子祥、湯智鈞連續射出10分箭，成功帶走勝利，距離睽違一屆重返頒獎台僅一步之遙，但下一戰就要強碰第一種子的南韓隊。
至於反曲弓女團在1/8淘汰賽先以4：0擊敗阿拉伯聯合大公國，挺進8強後以0：6不敵印度，無緣4強。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。