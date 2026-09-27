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亞運射箭／加射連3支10分箭逆轉勝出 反曲弓男團闖4強

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
中華反曲弓男團8強加射連3支10分箭逆轉印尼挺進4強。圖／中華代表團提供
中華反曲弓男團8強加射連3支10分箭逆轉印尼挺進4強。圖／中華代表團提供

2026名古屋亞運

名古屋亞運射箭賽事，中華反曲弓男團今天在8強戰對上印尼，先從0：2落後將戰局扳平，拚到加射後頂著壓力，連3支10分箭技壓對手，最終以5：4逆轉搶下4強門票，下一戰對決強敵南韓拚獎牌。

本屆中華反曲弓男團由兩屆奧運國手湯智鈞領軍，帶著首度參與亞運的林子翔、鄭祥輝出擊，資格賽合力拿出2026分名列第4種子，今天在1/8淘汰賽對上馬來西亞，以5：1獲勝，挺進8強。

8強戰對上印尼，中華男團首局以1分之差讓出，第2局則是沒有出現10分箭僅拿52分，被對手連拿2局，先陷入0：4落後。接著中華隊回穩，第3局以54：53拿下，第4局也有穩定發揮，加上對手最後一棒僅射出6分，中華隊再下一城將戰局扳平。

加射階段，中華隊由21歲的鄭祥輝打頭陣，以正中靶心的10分箭穩定軍心，之後林子祥、湯智鈞連續射出10分箭，成功帶走勝利，距離睽違一屆重返頒獎台僅一步之遙，但下一戰就要強碰第一種子的南韓隊。

至於反曲弓女團在1/8淘汰賽先以4：0擊敗阿拉伯聯合大公國，挺進8強後以0：6不敵印度，無緣4強。

2026名古屋亞運 湯智鈞 林子翔 射箭

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