亞運羽球／周天成男單8強止步 5組台將僅混雙晉4強

我國羽球「一哥」周天成今天名古屋亞運8強賽壓軸上陣，可惜面對今年世錦賽剛交手過的印尼法漢（Aiwi Farhan），小天沒能延續對戰優勢，以10：21、11：21吞敗，沒能繼2018年雅加達亞運奪銀後再登頒獎台。

中華羽球隊今年男團和女團都在8強止步，不過個人賽共有5組選手挺進8強，今天率先登場的混雙葉宏蔚／詹又蓁旗開得勝，闖進4強保底銅牌，至少追平上屆杭州亞運成績，但混雙卻也成唯一晉級的組合。

接續女雙謝沛珊／洪恩慈敗給世界排名第一、巴黎奧運奪銀的中國組合劉聖書／譚寧，另組女雙許尹鏸／林芝昀碰目前世界排名第2的南韓組合李紹希／白荷娜也以20：22、17：21敗陣。

打到今天凌晨才拿到女單8強門票的林湘緹，休息不到半天就再上陣，面對今年全英公開賽奪冠的中國好手王祉怡氣力放盡，以7：21、12：21落敗，沒能登上頒獎台。

壓軸上陣的周天成，和世界排名第10的法漢今年世錦賽8強賽剛交手，當時奪勝的小天首局6：9下被法漢連拿6分拉開攻勢，以10：21失掉首局，第二局又浪費比賽前段7：3領先，10：12時被對手連下8分，以11：21無緣4強，錯過再登亞運頒獎台機會。