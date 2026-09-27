亞運棒球／林昱珉率隊奪銅自評90分 未拚完封想給王政浩完美ending

旅美投手林昱珉連兩屆亞運參賽，今天在銅牌戰登板對決中國大陸，先發8局無失分，只被敲1支安打，送出10次三振，率領球隊以5：1勝出獲銅牌，他也認為自己已發揮出90分的表現，「有完成我的工作，然後做得很好。」

林昱珉參與本屆亞運，有母球團響尾蛇隊給出的「出賽1場、90球」限制，中華隊教練團將他保留在獎牌賽登板，可惜中華隊無緣連兩屆爭金，林昱珉扛這場銅牌戰的先發。

林昱珉前4局連續解決12名打者，投到第5局投出四壞球保送和觸身球保送，但沒有失分，6局上被敲唯一1支安打，投完8局用81球退場，賞給對手10次三振，拿下勝投。

昨天晚場接今天午場出賽，林昱珉坦言，雖然昨天也有睡足，但不像以往能睡得那麼飽，「對於自己的表現，90分吧，我覺得很棒，可能有一局保送加一個觸身球，比較可惜一點，總體而言，我有有完成我的工作，然後完成得很好，讓打擊可以很放心的去這樣攻擊。 」

90球的限制內能投多長，林昱珉坦言自己賽前也沒有多想，「因為中國也滿厲害的，想說可能就6、7局，沒有想著要丟幾局，就是盡可能攻擊好球帶，讓他們去揮棒。」

中華隊先發投手林昱珉。特派記者陳正興／名古屋攝影

8局投完雖還有9球的限制，但林昱珉沒有續投，交由37歲終結者「阿牛」王政浩登板關門，林昱珉因此錯過個人成人國際賽首場完封勝，對此他不是太在意，「因為我知道牛哥已經打很多屆，年紀也比較大，有可能是他最後一屆，我想要把這機會做給他，讓他有個完美ending。」

從三級棒球時期到進入職業賽場，林昱珉面對國際賽幾乎無役不與，他坦言自己十分享受其中，「可以打中華隊，就是一個很享受的事，不是每一個人都可以打那麼多屆，或是剛好可以有那個空檔去打，所以我覺得很幸運，也很幸福，希望以後也可以。」

上屆銀牌作收，這次則獲銅牌，林昱珉想向身旁這批隊友們道謝，「很感謝中職的選手們抽空來幫我們打，也很感謝旅日、旅韓的選手，最想感謝還是那些業餘選手，他們從三月集訓到現在，我覺得他們很辛苦，比我們辛苦上幾百倍，也很感謝後勤他們，防護員和陪練的選手。」

中華隊5:1贏中國，隊員在場中慶祝，中華奧會主委蔡家福頒發加獎金。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊5:1贏中國，隊員在場中擊掌慶祝。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊5:1贏中國，隊員在場中慶祝。特派記者陳正興／名古屋攝影