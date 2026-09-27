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亞運舉重／陳玟卉總和232公斤奪銀 首登亞運頒獎台
名古屋亞運舉重女子69公斤級賽事，我國好手陳玟卉最終以抓舉106公斤、挺舉126公斤、總和232公斤的表現，僅次於北韓選手宋國香總和273公斤的表現拿下銀牌，為舉重隊累積1銀、2銅。
我國舉重代表隊在前幾日賽事中靠著陳冠伶、郭婞淳同日摘下雙銅，而今天則輪到東京奧運銅牌好手陳玟卉登場，賽前也被評估具有站上頒獎台的實力。
在率先登場的抓舉賽事中，陳玟卉3次試舉都成功舉起，以106公斤作收，僅次於北韓選手宋國香的121公斤。在挺舉賽事中，陳玟卉雖然第一次試舉舉起126公斤，不過接下來兩次試舉挑戰130公斤都失敗，讓「銀牌之爭」一度陷入緊張局面，但最終巴林選手挑戰133公斤也未能舉起，讓陳玟卉以3公斤之差順利摘銀，金牌則由宋國香以總和273公斤帶回。
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