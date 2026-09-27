圖輯／亞運棒球林昱珉8局完美封鎖 中華隊擊敗中國保住銅牌

旅美投手林昱珉連兩屆亞運參賽，今天在銅牌戰登板對決中國大陸，先發8局無失分，只被敲1支安打，送出10次三振，率領球隊以5：1勝出獲銅牌，他也認為自己已發揮出90分的表現，「有完成我的工作，然後做得很好。」

2026-09-27 14:38