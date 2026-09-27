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圖輯／亞運棒球林昱珉8局完美封鎖 中華隊擊敗中國保住銅牌
名古屋亞運棒球銅牌戰，中午由中華隊與中國大陸交手，旅美左投林昱珉先發8局只被敲1支安打，飆10次三振，沒有失分，打線則是掃出13支安打，陳敏賜、陽柏翔都貢獻2安2打點，終場中華隊以5：1擊敗對手，收下銅牌。
中華隊在超級循環賽與中國交手以9：1打下勝利，今天再次對決爭銅牌。中華隊打線面對中國先發投手孫易聰（Yicong Sun），2局下率先展開攻勢，2出局後朱迦恩敲出安打，蔡瑋泰獲觸身球保送，第9棒陽柏翔揮出三壘打，打下2：0領先。7局上楊振裕、黃韋盛接連安打，2出局後陳敏賜揮出二壘打送回2分，高育瑋補上二壘打再添1分，單局打下3分，將比數拉開為5：0。9局上王政浩登板關門，讓中國破蛋追回1分，仍守住勝利。
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