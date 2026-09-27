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亞運克拉術／李宛庭金牌戰不敵烏茲別克 仍奪隊史首面銀牌
連續兩屆亞運止步於8強的我國克拉術好手李宛庭，今天在名古屋亞運第三度挑戰亞運頒獎台，在一路過關斬將挺進到金牌戰後，面對烏茲別克阿戈喬諾娃（Ibodatkhon Agojonova），最終雖然以0：3不敵對手拿下銀牌，但仍是隊史首面亞運銀牌
發源自烏茲別克古老武術的克拉術，規則與柔道相似但沒有寢技，有不少選手都是從柔道轉練，包括李宛庭也是轉練克拉術後找到一片天，過去兩屆亞運她也都取得參賽權，只可惜都止步於8強。
今天李宛庭則是在名古屋亞運登場，一路過關斬將後在4強賽遭遇隊友王品淳，並在內戰中取勝晉級到金牌戰，也是我國首位闖進到亞運金牌戰的克拉術選手，不過對手正是來自發源地烏茲別克的阿戈喬諾娃，最終李宛庭不敵對手以銀牌作收，但也寫下克拉術隊在亞運史上最佳成績。
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