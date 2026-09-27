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亞運棒球／林昱珉8局10K無失分差點飆無安打 中華隊勝中國獲隊史第4銅
名古屋亞運棒球銅牌戰，中華隊今天與中國大陸交手，旅美左投林昱珉先發8局只被敲1支安打，飆10次三振，沒有失分，打線則是掃出13支安打，陳敏賜、陽柏翔都貢獻2安2打點，終場中華隊以5：1擊敗對手，收下銅牌。
中華隊在超級循環賽與中國交手以9：1打下勝利，今天再次對決爭銅牌。中華隊打線面對中國先發投手孫易聰（Yicong Sun），2局下率先展開攻勢，2出局後朱迦恩敲出安打，蔡瑋泰獲觸身球保送，第9棒陽柏翔揮出三壘打，打下2：0領先。
中華隊前5局局局有攻勢，但沒能多添分數，6局下則是遭到3上3下，直到比賽後段逐漸將比數拉開，7局上楊振裕、黃韋盛接連安打，2出局後陳敏賜揮出二壘打送回2分，高育瑋補上二壘打再添1分，單局打下3分，將比數拉開為5：0。
林昱珉本屆亞運首度出賽，開賽起連續解決13名打者，直到5局上投出1次四壞球保送和1次觸身球， 但沒有失分，一路投到6局上才被中國隊第9棒朱旭東敲出首安，但隨後製造內野滾地球形成雙殺，化解危機。
7局起林昱珉又是連續解決6名打者，在90球的投球限制內，以81球投完8局退場，共僅被敲1安，有1次四壞球保送和1次觸身球，全場只讓3名打者上壘，沒有失分，飆10次三振。9局上王政浩登板關門，讓中國破蛋追回1分，仍守住勝利。
中華隊雖無緣連兩屆爭金，最終仍抱回銅牌，自棒球於1994年廣島亞運被列入亞運正式舉辦項目後，中華棒球隊在亞運累積1金4銀4銅。
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