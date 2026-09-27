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亞運克拉術／李宛庭「內戰」闖金牌戰 挑戰代表團第3金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李宛庭在4強以10：0擊敗隊友王品淳，將與烏茲別克選手爭奪金牌。
李宛庭在4強以10：0擊敗隊友王品淳，將與烏茲別克選手爭奪金牌。

雅加達和杭州亞運都止步8強，我國克拉術好手李宛庭名古屋亞運總算一吐怨氣，先是上午突破「8強魔咒」，中午的4強賽再擊敗初登亞運殿堂的隊友王品淳，勇闖金牌戰，稍後2點將和烏茲別克女將阿戈喬諾娃（Ibodatkhon Agojonova）對決，挑戰帶回中華代表團本屆亞運的第3面金牌。

克拉術是發源自烏茲別克的古老武術，規則與柔道相似，但沒有寢技，被稱為「沒有地戰的柔道」。李宛庭最初就是柔道選手，轉練克拉術後成績亮眼，2017年伊斯坦堡世錦賽獲得63公斤級金牌，隔年雅加達亞運被視為金牌熱門卻在8強止步；杭州亞運她轉戰70公斤級，但8強賽再度落馬。

王品淳。圖／中華代表團提供
王品淳。圖／中華代表團提供

連兩屆亞運失利，李宛庭仍持續努力，2024年接連獲得亞錦賽和烏茲別克國際賽奪下女子63公斤級金牌，還獲得國際克拉術總會（IKA）2024年度最佳女選手的殊榮，名古屋亞運改參加女子57公斤級也一路闖關，和亞運菜鳥王品淳會師4強賽，確定為中華隊帶回兩面獎牌。

4強賽的「寶島內戰」，經驗豐富的李宛庭技高一籌，以10：0擊敗王品淳，闖進金牌戰，最終戰將和阿戈喬諾娃爭本屆亞運的克拉術首金。

2026名古屋亞運 克拉術

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