亞運擊劍／8強不敵香港 擊劍代表隊惜敗無緣隊史首牌

名古屋亞運擊劍最後一天賽程，我國今天由男子銳劍團體賽力拚最後站上頒獎台機會，在16強賽險勝吉爾吉斯後，8強賽對上強敵香港，最終中華隊就以40：45敗下陣來，無緣頒獎台。

今年我國擊劍銳劍代表隊相隔36年重返亞運舞台，在日前的男子個人賽中，李讓與台法混血好手葛屹盧雙雙挺進到16強，不過最終分別遭到日本名將山田優、哈薩克名將波荷多夫（Kirill Prokhodov）擊退，無緣衝擊頒獎台。

在個人賽結束後，中華隊也將目光鎖定在今天壓軸登場的男子團體賽，在16強賽賽事中，中華隊三位登場選手李讓、葛屹盧以及吳俊明就與對手展開激烈拉鋸，最終靠著李讓在最後一點以9：6拿下，率先取得45分勝出，晉級到8強賽。

不過8強賽中華隊則是遭遇強敵香港力阻，在前6點結束都還保持領先，但第7點何瑋桁面對吳俊明成功逆轉戰局，最終香港也以45：40取勝，晉級到4強且銅牌保底，至於中華隊則是止步於8強，仍是無緣拿下隊史首面擊劍獎牌。