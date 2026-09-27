快訊

車上驚見死屍…中秋連假公車停新店站3天 司機發現6旬男陳屍車內

亞運羽球／周天成男單8強止步 5組台將僅混雙晉4強

亞運棒球／林昱珉率隊奪銅自評90分 未拚完封想給王政浩完美ending

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運棒球／銅牌戰開打前 大會賽前撤下禁帶中華民國國旗告示

中央社／ 名古屋27日電
亞運中華與中國銅牌戰賽前，大會已撤下禁帶中華民國國旗標示。 聯合報系資料照
亞運中華與中國銅牌戰賽前，大會已撤下禁帶中華民國國旗標示。 聯合報系資料照

名古屋亞運中華棒球代表隊今天與中國隊進行銅牌戰，而昨役台日大戰觀眾入口處張貼「禁止攜帶中華民國國旗」的標示，引發外界熱議，本場已撤下相關告示。

日前中華隊在4強超級循環賽與中國隊交鋒，當時有中華球迷拿出印有Taiwan字樣毛巾應援，沒想到遭到現場工作人員以「涉及政治性標語」為由制止，此舉立刻引發現場中華球迷騷動，甚至號召高喊TeamTaiwan宣洩情緒。

不過，按照過往亞運、奧運規定，「僅能攜帶運動員所屬的國家旗幟或相關物品，其餘包含具有政治訊息或是被認定違反公共秩序的物品則無法帶進場館」。

昨役中華隊對戰日本隊拚金牌戰門票，大會在觀眾入口處以中文、日文及英文張貼「禁止攜帶中華民國國旗、旭日旗」，還特別以圖示呈現，再度引發中華球迷不滿，就連日本社群也有大量反彈聲量。而今天銅牌戰中華隊面對中國隊，賽前已撤下相關告示。

2026名古屋亞運 棒球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運棒球／觀眾席爆爭議 台灣球迷舉「Taiwan」毛巾遭制止

亞運棒球／台日大戰開打前 官方在入口處公告：禁帶中華民國國旗

日本亞運將中華民國國旗與旭日旗並列 藍委：對我國侮辱性極強

日本亞運禁中華民國國旗與旭日旗 許宇甄：別拿國旗做政治秀

相關新聞

亞運舉重／陳玟卉總和232公斤奪銀 首登亞運頒獎台

名古屋亞運舉重女子69公斤級賽事，我國好手陳玟卉最終以抓舉106公斤、挺舉126公斤、總和232公斤的表現，僅次於北韓選手宋國香總和273公斤的表現拿下銀牌，為舉重隊累積1銀、2銅。

亞運棒球／林昱珉8局10K無失分差點飆無安打 中華隊勝中國獲隊史第4銅

名古屋亞運棒球銅牌戰，中華隊今天與中國大陸交手，旅美左投林昱珉先發8局只被敲1支安打，飆10次三振，沒有失分，打線則是掃出13支安打，陳敏賜、陽柏翔都貢獻2安2打點，終場中華隊以5：1擊敗對手，收下銅牌。

亞運棒球／林昱珉率隊奪銅自評90分 未拚完封想給王政浩完美ending

旅美投手林昱珉連兩屆亞運參賽，今天在銅牌戰登板對決中國大陸，先發8局無失分，只被敲1支安打，送出10次三振，率領球隊以5：1勝出獲銅牌，他也認為自己已發揮出90分的表現，「有完成我的工作，然後做得很好。」

亞運克拉術／李宛庭金牌戰不敵烏茲別克 仍奪隊史首面銀牌

連續兩屆亞運止步於8強的我國克拉術好手李宛庭，今天在名古屋亞運第三度挑戰亞運頒獎台，在一路過關斬將挺進到金牌戰後，面對烏茲別克阿戈喬諾娃（Ibodatkhon Agojonova），最終雖然以0：3不敵對手拿下銀牌，但仍是隊史首面亞運銀牌

亞運羽球／周天成男單8強止步 5組台將僅混雙晉4強

我國羽球「一哥」周天成今天名古屋亞運8強賽壓軸上陣，可惜面對今年世錦賽剛交手過的印尼法漢（Aiwi Farhan），小天沒能延續對戰優勢，以10：21、11：21吞敗，沒能繼2018年雅加達亞運奪銀後再登頒獎台。

亞運羽球／暌違16年混雙奪牌！葉宏蔚、詹又蓁闖4強銅牌起跳

今年全英公開賽奪下混雙冠軍的葉宏蔚／詹又蓁，今天再打下合拍里程碑，兩人名古屋亞運8強賽頂住泰國對手反撲，以21：19、21：14奪勝，率先搶下4強門票，獎牌成色從銅牌起跳，除是本屆亞運中華羽球隊第一面獎牌，也是暌違16年的混雙獎牌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。