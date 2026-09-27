亞運棒球／銅牌戰開打前 大會賽前撤下禁帶中華民國國旗告示

名古屋亞運中華棒球代表隊今天與中國隊進行銅牌戰，而昨役台日大戰觀眾入口處張貼「禁止攜帶中華民國國旗」的標示，引發外界熱議，本場已撤下相關告示。

日前中華隊在4強超級循環賽與中國隊交鋒，當時有中華球迷拿出印有Taiwan字樣毛巾應援，沒想到遭到現場工作人員以「涉及政治性標語」為由制止，此舉立刻引發現場中華球迷騷動，甚至號召高喊TeamTaiwan宣洩情緒。

不過，按照過往亞運、奧運規定，「僅能攜帶運動員所屬的國家旗幟或相關物品，其餘包含具有政治訊息或是被認定違反公共秩序的物品則無法帶進場館」。

昨役中華隊對戰日本隊拚金牌戰門票，大會在觀眾入口處以中文、日文及英文張貼「禁止攜帶中華民國國旗、旭日旗」，還特別以圖示呈現，再度引發中華球迷不滿，就連日本社群也有大量反彈聲量。而今天銅牌戰中華隊面對中國隊，賽前已撤下相關告示。