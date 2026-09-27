亞運電競／落淚告別卻因女友側拍照爆紅 劉庭禕自曝「男粉」暴增

我國電競代表隊在本次亞運《寶可夢大集結》項目中奮力拚戰，雖未能站上最高頒獎台，但團隊的凝聚力與拚勁依然令人動容。作為陣中最年長、同時也是最後一次參賽的替補選手劉庭禕，賽後難掩激動情緒落淚，今年27歲的他坦言，這將是自己選手生涯的終點站，未來將回歸醫療器材本業。

「雖然是擔任替補選手，但能加入這個團隊，我真的覺得很開心。」談起陣中這群年輕小將，劉庭禕眼神中滿是驕傲與不捨，甚至一度泣不成聲。身為老大哥，他平時給予隊友最多的就是心態上的支持與建議，「我始終相信我們是最強的，大家都發揮得很好，只是運氣差了一點。」

過去4、5年來，劉庭禕一直維持著「白天上班、晚上訓練」的高強度生活，集訓期間每天甚至只睡3、4個小時，「沒能做得更多、帶大家走得更遠，我覺得很抱歉。」

賽場外，劉庭禕也意外成為社群焦點，出發前女友在Threads上分享了他的帥氣側拍照，沒想到一夕爆紅，吸引大量粉絲追蹤，甚至絕大多數都是男粉絲，讓他哭笑不得，「但我有女朋友了。手機訊息一直跳，我最後乾脆關掉。」他笑說，非常感謝女友一路以來的陪伴與體諒，甚至陪他熬夜。

隨著賽事落幕，劉庭禕將重心轉回醫材領域，但他堅定表示，「走一步算一步，但我不會放棄任何機會。」這位用熱血與汗水交織出最後一舞的老將，已在賽場上留下了最美好的回憶。