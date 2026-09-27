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亞運電競／《寶可夢大集結》不敵日本止步8強 劉祥自責未能成後盾

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
《寶可夢大集結》中華隊今年由秦詠期、郭頤碩、胡新睿、陳益田、劉祥、劉庭禕出擊，教練則為黃麒賓。圖／中華代表團提供
《寶可夢大集結》中華隊今年由秦詠期、郭頤碩、胡新睿、陳益田、劉祥、劉庭禕出擊，教練則為黃麒賓。圖／中華代表團提供

我國亞運電競代表隊在名古屋亞運於《永劫無間》、《魔法氣泡》拿下兩面銅牌後，今天則是輪到《寶可夢大集結》在8強賽登場，不過遭遇強敵日本，中華隊即使在兩場賽事中奮力出擊，但最終仍是以0：2敗下陣來，無緣4強。

《寶可夢大集結》中華隊今年由秦詠期、郭頤碩、胡新睿、陳益田、劉祥、劉庭禕出擊，教練則為黃麒賓，分組賽中華隊先是擊敗馬來西亞，在不敵菲律賓後又擊敗哈薩克，以分組第2名晉級到8強賽。

不過今天登場的8強賽隨即遭遇地主日本，在對手實力堅強的情況下，中華隊雖然奮力抵抗，在兩局賽事中都一度在前段與對手僵持，但最終仍是以0：2敗下陣來，無緣4強和頒獎台，賽後選手教練也都泣不成聲，並獲得全場觀眾喝采。

談到這場關鍵之戰，教練黃麒賓賽後直言選手們的發揮已超出預期，「所有選手發揮都超越我的想像，像郭頤碩在場上甚至展現了大局開三個的漂亮畫面。儘管落後，大家在Mic Check中都不斷互相鼓勵。這是我這半年來聽過我們溝通最好的一場比賽。」

黃麒賓透露，雖然選出喜歡的陣容，但面對發揮優秀的日本，勝負往往僅在一念之間，「第二場我們一度以為贏定了，但對方細節做得更好，短短一兩秒視野丟失，就被搶走關鍵蓋歐卡。」賽後他情緒激動地向選手致意，「這半年大家真的辛苦了，雖然結果不如預期，但這段經歷會是人生中非常漂亮的履歷，這份過程將會成為未來繼續進步的養分。」

台美混血好手劉祥賽後同樣難掩落寞，坦言這是他整年來最努力想贏、卻未能獲得成果的一次，「這感覺真的很糟糕，但我相信《寶可夢大集結》是有未來的，甚至能成為奧運項目，我也會繼續苦練成為遊戲中的佼佼者。」

對於隊上的年輕好手，劉祥充滿驕傲與不捨，「年輕選手們表現得非常棒，反而是資深選手和後勤有點讓他們失望了，我們本該成為更堅強的後盾。但體育競技就是這樣，雖然運氣差了點，但我相信這一切絕非徒勞無功。」

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