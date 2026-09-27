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亞運拳擊／8強不敵日本奧運銅牌 黃筱雯連兩屆無緣獎牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
世錦賽金牌黃筱雯以0：3敗給日本奧運銅牌並木月海，連兩屆亞運都停在8強。（劉宗泰提供）中央社
世錦賽金牌黃筱雯以0：3敗給日本奧運銅牌並木月海，連兩屆亞運都停在8強。（劉宗泰提供）中央社

去年打下世錦賽金牌的我國拳擊名將黃筱雯，連兩屆亞運都停在8強，今天名古屋亞運女子54公斤級8強賽，她最終以0：3敗給日本奧運銅牌女將並木月海，沒能登上頒獎台。

雅加達亞運奪下女子57公斤級銅牌的黃筱雯，東京奧運再帶回銅牌，是我國拳擊指標人物，加上去年世錦賽奪冠，是名古屋亞運奪金熱門之一。

黃筱雯16強以5：0擊敗越南好手阮氏金英，但今天8強賽碰東京奧運奪銅的並木月海，激戰三回合後雖有兩名裁判給出同分判決，但沒得到其他裁判青睞，最終以0：3止步8強，沒登上頒獎台。

今天「拳擊女王」陳念琴也將登場，65公斤級首戰將碰拿過奧運銅牌的泰國對手素萬那彭 （Janjaem Suwannapheng），參加女子60公斤級的「金牌拳后」林郁婷明天8強賽將碰北韓元恩景。

亞運 奧運 黃筱雯 2026名古屋亞運

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