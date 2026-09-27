亞運射箭／複合弓男女團雙闖4強 反曲弓混雙8強止步

名古屋亞運射箭賽事，我國進行複合弓團體賽事，今天男、女團雙雙闖4強，再拚獎牌入袋；混雙則是在16強止步。反曲弓混合團體由湯智鈞／李彩綺搭配，加射挺進8強後不敵中國止步。

複合弓男團在1/8淘汰賽先以231：220擊敗蒙古，接著在8強賽面對越南，4局結束戰成232：232的平手進入加射，中華隊換回前兩局的棒次，張正韋、陳界倫連續射出正中靶心的10分箭，越南同樣是連續兩支10分箭，接著雙方第3棒都射出9分，以29：29平手，在比較與靶心的距離後，由中華男團勝出，搶下4強門票。

複合弓女團由黃逸柔、陳怡瑄與陳芳翊上陣，1/8淘汰賽對上菲律賓，以236：227勝出，接著在8強賽對上印尼，再以234：227拿下勝利，同樣挺進4強戰，再拚連續4屆奪牌。

反曲弓混合團體由湯智鈞與李彩綺搭配，今天在1/8淘汰賽對上馬來西亞，儘管前兩局先陷入0：2落後，後兩局都射出38分強壓對手，以4：4扳平戰局進入加射，馬來西亞連兩支8分箭，中華隊則先是穩穩射出一支10分箭，之後再一支9分箭擊落對手，前進8強。但稍後在8強戰對上中國以2：6落敗，無緣獎牌。

反曲弓混合團體湯智鈞／李彩綺8強止步。圖／中華代表團提供