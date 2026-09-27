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亞運克拉術／李宛庭突破8強魔咒 4強碰隊友王品淳預約金牌戰至少2獎牌

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國克拉術好手李宛庭今天名古屋亞運突破「8強魔咒」晉級4強。聯合報系資料照
我國克拉術好手李宛庭今天名古屋亞運突破「8強魔咒」晉級4強。聯合報系資料照

揮別雅加達和杭州亞運奪牌失利的記憶，我國克拉術好手李宛庭今天名古屋亞運突破「8強魔咒」晉級4強，下戰將和初登亞運殿堂的隊友王品淳上演「內戰」，代表為中華隊帶回兩面獎牌，且金牌戰確定有台灣代表。

克拉術是發源自烏茲別克的古老武術，在烏茲別克語中有搏鬥、戰鬥的意思，規則與柔道相似，但沒有寢技，被稱為「沒有地戰的柔道」。李宛庭最初就是柔道選手，轉練克拉術後成績亮眼，2017年伊斯坦堡世錦賽獲得63公斤級金牌，隔年雅加達亞運被視為金牌熱門卻在8強止步；杭州亞運她轉戰70公斤級，但8強賽再度落馬，沒能完成奪牌目標。

杭州失利的李宛庭持續努力，2024年接連獲得亞錦賽和烏茲別克國際賽奪下女子63公斤級金牌，獲得國際克拉術總會（IKA）2024年度最佳女選手的殊榮，名古屋亞運改參加女子57公斤級也一路闖關，今天依序擊敗泰國和塔吉克對手，闖關8強。

關鍵的8強戰，李宛庭和菲律賓克利諾（Charmea Quelino）交手再以3：0奪勝，連三屆參賽終於登上頒獎台。

另名女子57公斤級的台將代表王品淳，首輪輪空，16強擊敗土庫曼對手，先出賽的8強賽再力退伊朗對手，率先拿到4強門票，確定為中華克拉術代表隊帶回本屆亞運第一面獎牌。

兩名寶島女將台灣時間今天下午1點的4強賽將正面交鋒，至少有一人可以挺進下午2點進行的金牌戰。

亞運 金牌 王品 2026名古屋亞運

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