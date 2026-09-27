亞運羽球／不敵奧運銀牌球后組合 謝沛珊、洪恩慈止步8強錯過獎牌

世界排名第10的我國女雙組合謝沛珊／洪恩慈，名古屋亞運一舉挺進最終8強，可惜今天碰世界排名第一、巴黎奧運奪銀的中國組合劉聖書／譚寧沒能再闖關，以15：21、15：21無緣4強。

劉聖書／譚寧本季已經8度打進決賽，包括全英公開賽、中國羽球賽都奪冠，世錦賽和亞錦賽也都有亞軍進帳，名古屋亞運以頭號種子身份晉級8強，今天碰寶島女將首局7：7時連拿5分拉開差距，接續就一路領先，以21：15先下一城。

寶島女將第二局偶有突破，但個人失誤較多下一路落後，最終以15：21敗陣，耗時45分鐘沒能再闖關，沒能登上頒獎台。

中華羽球隊近年綜合賽會表現亮眼，2018年雅加達亞運締造1金、1銀、2銅的隊史最佳成績，上屆杭州亞運雖只有李洋和王齊麟打下男雙銅牌，今年男團和女團又在8強止步，不過個人賽共有5組選手挺進8強，今天率先登場的混雙葉宏蔚／詹又蓁旗開得勝，謝沛珊／洪恩慈雖沒能再闖關，接續還有女雙許尹鏸／林芝昀、「一哥」周天成和女單林湘緹將爭取4強門票