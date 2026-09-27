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亞運棒球／銅牌戰先發打序出爐 林昱珉先發搭配蔡瑋泰、朱迦恩返先發

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
林昱珉先發出戰中國大陸，力拚銅牌。圖／中華代表團提供
林昱珉先發出戰中國大陸，力拚銅牌。圖／中華代表團提供

名古屋亞運棒球賽，中華隊力拚暌違20年的亞運金牌夢碎，今天在銅牌戰與中國隊交手，旅美左投林昱珉先發上陣，搭配業餘捕手蔡瑋泰，昨天因腳傷休兵的朱迦恩重回先發打線，擔任第7棒、又外野手。

中華隊超級循環賽戰績1勝2敗無緣爭金，其中對上中國以9：1勝出。今天在銅牌戰再次與中國交手，本屆還未出賽的林昱珉扛先發，對決中國投手孫易聰（Yicong Sun）。

中華隊先發打線再做出調整，昨天比賽中因抽筋退場的陳孝允繼續出賽，前役因傷缺陣的外野手朱迦恩則重回先發，捕手從張翔改由蔡瑋泰蹲捕。

中華隊先發名單：

第一棒 左外野手 陳晨威

第二棒 中外野手 陳孝允

第三棒 一壘手 黃韋盛

第四棒 三壘手 劉基鴻

第五棒 指定打擊 陳敏賜

第六棒 二壘手 高育瑋

第七棒 右外野手 朱迦恩

第八棒 捕手 蔡瑋泰

第九棒 游擊手 陽柏翔

先發投手 林昱珉

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