亞運棒球／銅牌戰先發打序出爐 林昱珉先發搭配蔡瑋泰、朱迦恩返先發

名古屋亞運棒球賽，中華隊力拚暌違20年的亞運金牌夢碎，今天在銅牌戰與中國隊交手，旅美左投林昱珉先發上陣，搭配業餘捕手蔡瑋泰，昨天因腳傷休兵的朱迦恩重回先發打線，擔任第7棒、又外野手。

中華隊超級循環賽戰績1勝2敗無緣爭金，其中對上中國以9：1勝出。今天在銅牌戰再次與中國交手，本屆還未出賽的林昱珉扛先發，對決中國投手孫易聰（Yicong Sun）。

中華隊先發打線再做出調整，昨天比賽中因抽筋退場的陳孝允繼續出賽，前役因傷缺陣的外野手朱迦恩則重回先發，捕手從張翔改由蔡瑋泰蹲捕。