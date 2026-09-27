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亞運羽球／暌違16年混雙奪牌！葉宏蔚、詹又蓁闖4強銅牌起跳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
葉宏蔚／詹又蓁在名古屋亞運混雙8強擊退泰國對手，提前確保獎牌，並為中華羽球隊拿下本屆首面獎牌，也是暌違16年的混雙獎牌。 法新社
葉宏蔚／詹又蓁在名古屋亞運混雙8強擊退泰國對手，提前確保獎牌，並為中華羽球隊拿下本屆首面獎牌，也是暌違16年的混雙獎牌。 法新社

今年全英公開賽奪下混雙冠軍的葉宏蔚詹又蓁，今天再打下合拍里程碑，兩人名古屋亞運8強賽頂住泰國對手反撲，以21：19、21：14奪勝，率先搶下4強門票，獎牌成色從銅牌起跳，除是本屆亞運中華羽球隊第一面獎牌，也是暌違16年的混雙獎牌。

2010年廣州亞運，程文欣和陳宏麟混雙摘銅，寫下羽球1990年重返北京亞運以來中華隊第一面羽球獎牌，26歲的葉宏蔚和21歲的詹又蓁今天追隨上前輩腳步，還有機會持續推進獎牌成色。

世界排名第9的寶島組合，今天碰世界排名22的泰國組合烏通（Ruttanapak Oupthong）／傑妮查（Jhenicha Sudjaipraparat），開賽詹又蓁雖被抓發球過高，但寶島組合仍延續對戰連勝，先取得19：14領先，雖被泰國組合連趕4分，不過關鍵分寶島組合頂住壓力，連下2分下以21：18先下一城。

第二局寶島組合仍掌握局勢，加上局末烏通為接葉宏蔚殺球重摔在地，身體明顯不適下更難以阻擋寶島組合，讓葉宏蔚以對角殺球直接拿下賽末點，以21：14收下4強門票。

中華羽球隊共有5組選手挺進8強，先登場的混雙開出紅盤，接續包括「一哥」周天成、女單林湘緹和兩組女雙都要接棒搶勝，挑戰登上頒獎台。

2026名古屋亞運 葉宏蔚 詹又蓁 羽球

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