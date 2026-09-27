亞運／郭子昂電競摘銅 林昀儒首闖桌球男單4強

名古屋亞運的台大高材生電競好手郭子昂今天在「魔法氣泡」項目止步4強、獲得1面銅牌，而台灣「桌球一哥」林昀儒則在男單突破自我，首度前進4強，提前保底銅牌。

擁有台大數學碩士學位的台灣高材生電競好手郭子昂今天在「魔法氣泡」項目挺進4強，提前為電競代表隊再鎖定1面獎牌，可惜接下來以3比10不敵韓國選手姜東信（音譯，Kang Dongshin），以銅牌作收，而他也透露，希望讓全世界看見台灣選手在這款遊戲很厲害。

而桌球世界排名第6的「沈默刺客」林昀儒今天在男單8強亮相，面對香港好手陳顥樺，終場他以11比7、11比7、8比11、11比9、11比5奪勝，生涯首度晉級亞運男單4強，不僅提前保底銅牌，同時是本屆第2面獎牌。

順利躋身4強之列的台灣女籃今天與中國隊進行銅牌戰，雖然林育庭拿到全隊最高15分，尤其上半場打完雙方還戰成36比36平手，可惜易籃後體能下滑，讓台灣隊終場以64比77吞敗，錯失踏上頒獎台的機會。

備受矚目的田徑部分，台灣「跨欄甜心」張博雅在女子100公尺跨欄預賽繳出13秒08成績，順利以分組第2、總排名第3闖進決賽，而男子跨欄好手林翊凱、謝元愷攜手挺進110公尺跨欄決賽。

另外，葛吳諺明、屢破全國紀錄的新星簡子傑則分別晉級男子短跑200公尺、1500公尺決賽。