桌球男單 林昀儒晉4遇天敵

我國桌球一哥林昀儒、羽球一哥周天成昨天在名古屋亞運皆面臨單打賽事一日兩戰的考驗，最終兩人都雙雙晉級，其中林昀儒在男單八強賽對上香港新星陳顥樺以四比一取勝後銅牌保底，確定獲得生涯首面亞運單打獎牌，明天四強賽他也將遭遇中國大陸強敵林詩棟。

在桌球男單賽場上，我國男單好手林昀儒與馮翊新昨分頭出擊，並在上午雙雙搶下八強門票，不過馮翊新在八強賽隨即遇世界球王王楚欽擋道，以○比四敗下陣來止步於八強。

至於林昀儒則是在八強賽面對廿一歲的香港好手陳顥樺，前兩局就展現壓制力連續以十一比七拿下，儘管第三局遭對手扳回一城，但最終仍是以局數四比一取勝。

晉級到四強後也確定生涯首面亞運單打獎牌入袋，他將在四強賽出戰生涯九度對戰還不曾贏過的林詩棟，力拚獎牌成色升級。

羽球男單 周天成險闖8強

在羽球男單賽場上，我國一哥周天成同樣一日兩戰，他先在卅二強賽擊敗孟加拉賈曼，休息六個半小時後又與印度薛堤苦戰三局勝出，挺進八強賽。周天成也直言，前一次單打一日兩戰已經是十多年前的黃金大獎賽時期，體力調配與身體修復也成為這次能否晉級的關鍵。

至於帶著左腿肌肉撕裂傷勢出賽的「左手重砲」林俊易，則是在卅二強賽遭到南韓俞泰彬擊退。他直言左腿的嚴重傷勢，甚至讓他一度做好棄賽的最壞打算，「第一次的亞運這樣結束當然覺得可惜，但也給自己一個如何在大賽前維持身體狀況、不要受傷的經驗。」