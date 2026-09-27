電競「魔法氣泡」 郭子昂輸韓惜摘銅

名古屋亞運中華代表團昨天在電競與女籃賽場接連吞下遺憾勝敗，電競「魔法氣泡」好手郭子昂於四強戰不敵南韓勁敵姜東信，最終以銅牌作收，沒能達成賽前預期的銀牌目標；中華女籃則在銅牌戰陷入下半場體力下滑與防守失守危機，最終以六十四比七十七遭到中國大陸逆轉，抱憾無緣獎牌。

首次征戰亞運的郭子昂，在《魔法氣泡》小組賽一路過關斬將挺進八強，可惜四強戰面對設定為最大假想敵的姜東信，以三比十落敗。他坦言賽前花了數月時間研究對方打法，但臨場戰況與準備完全不同，加上運氣欠佳未抽到關鍵顏色，心態難免受到干擾，「一開始目標是銅牌，但訓練後希望能衝往銀牌，這個結果確實有點沮喪。」郭子昂感性地說，期盼透過這次比賽讓更多人看見這個項目的魅力。

中國隊中鋒張子宇（中右）身高高達223公分，在賽場上備受矚目，26日銅牌戰面對台灣隊，雙方多次交鋒，最終由中國以77比64勝出。中央社

中華女籃 遭逆轉無緣奪牌

女籃銅牌戰，中華隊在上半場打出精彩好球，但在戰術執行與體力消長下，下半場遭中國大陸隊拉開比分逆轉，無緣頒獎台。隊長黃鈴娟坦言，下半場攻勢變慢且出手勉強，成為被拉開分差的關鍵。黃鈴娟指出女籃面臨世代交替斷層，年輕選手急需承接。

而扛起禁區對抗二二三公分「女姚明」張子宇重任的當家巨塔蕭豫玟，全場進帳六分、七籃板，雖然內線肉搏過程直呼「我太難了」。但她也強調這是珍貴洗禮，未來會加強腳步與技巧，汲取教訓繼續成長。