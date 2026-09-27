中華隊輸日無緣爭金 林昱珉再戰大陸爭銅牌

中華棒球隊昨晚在名古屋亞運關鍵的「台日大戰」雨中作戰，沒能擋下地主攻勢，終場以三比七落敗，超級循環賽戰績一勝兩敗，無緣連兩屆挺進金牌戰；台灣時間今天上午十一點銅牌戰再戰中國大陸拚獎牌。

中華隊昨天賽前的爭金機會，對日本不只要贏球，還要贏至少六分。陳晨威一開賽靠著日本兩次守備失誤攻上三壘大門，並靠陳孝允的安打先馳得點，但領先沒有維持太久。

教練團考量徐翔聖的旅日經驗，認為他對日本打者較熟悉，昨天由他取代林昱珉先發上陣，但他投到第三局被連敲三支安打失兩分，讓出球隊的領先優勢，在母球團給予的八十球的上限內，投四局用七十六球，被揮出六支安打，有三次三振，失兩分。

「因為今天要贏很多分才能夠晉級，自己應該不能夠失分。」對於自己沒能守住局面，徐翔聖賽後坦言可惜，盡管場地狀況不佳，但他不以此為藉口，「兩邊條件都是一樣的。」徐翔聖雖把比數控制在一分差，但退場後牛棚崩盤。

中華隊打線全場敲十一支安打，可惜串連度不佳，靠著對手三次失誤先攻下兩分，九局上連續黃韋盛安打追加一分；日本隊則是敲十三支安打換回七分，包括在八局下從王宇傑手中轟出兩分砲，拿下勝利，也獲得和南韓爭金的機會。

整場比賽在又雨又起大霧的狀況下進行，中華隊總教練湯登凱表示，「天候因素當然有影響，但是雙方還是一樣在比賽，這個也不是我們輸球的理由。」 昨晚落敗後只能打銅牌戰，再次對上中國大陸，湯登凱說：「上去一定會全力搶勝，畢竟怎麼樣也要保住面子。」

本屆中華隊的三名旅外投手都有母球團給予的投球限制，自超級循環賽起各先發一場，韓職左投王彥程對中國大陸、旅日右投徐翔聖昨天出戰日本。旅美左投林昱珉留到最後一天，但只能在銅牌戰登板，他雖坦言有些可惜，但也表示：「每個比賽只要有上場丟，都滿珍惜。」