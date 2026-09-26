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亞運棒球／無緣連兩屆投金牌戰 林昱珉全力拚銅牌「有上場都很珍惜」
中華棒球隊在名古屋亞運爭金夢碎，無緣睽違20年的亞運金牌，唯一還沒出賽的旅美左投林昱珉保留到最後一戰，卻只能在銅牌戰登板，他坦言可惜，「就盡全力，至少要拚個銅牌，也不想要輸給中國隊。」
林昱珉在上屆杭州亞運兩度對南韓先發，包括在金牌戰登板，但今年在所屬響尾蛇球團的限制下，只有一場先發的「扣打」，教練團把他留到最後一場比賽，只是今天台日戰結果不如人意，以3：7落敗，中華隊明天只能爭銅牌。
林昱珉表示：「當然還是希望今天可以（比對手多）打6分，然後進入金牌戰，比較可惜是，場內的狀況，讓守備很難守、攻擊也很難去做攻擊，所以就比較艱難，不然我們第一局攻勢是不錯，滿可惜的。」
連續兩屆亞運參賽，林昱珉直言：「今年日本、南韓的實力都比上一屆還要強很多。」沒能再次在金牌戰先發，他說：「其實金牌戰跟銅牌戰對我來說都還好，每個比賽，只要我有上去丟，我都滿珍惜。」
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