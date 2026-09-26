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亞運棒球／抗日先發4局失2分 徐翔聖嘆可惜：應該不能夠失分

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
中華隊徐翔聖先發主投。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊徐翔聖先發主投。特派記者陳正興／名古屋攝影

名古屋亞運棒球賽，中華隊今天對上日本隊，必須贏球、還要贏至少6分的情況下，卻以3：7落敗無緣爭金，旅日投手徐翔聖先發4局失2分，沒能達成「零失分」的目標，賽後他也直呼可惜，「今天要贏很多分才能夠晉級，應該不能夠失分，滿可惜的⋯⋯。」

在所屬球團日職養樂多燕子的投球限制下，徐翔聖本屆賽會只能投一場、上限80球，中華隊教練團安排他今天扛台日戰的先發重任，然而賽前中華隊就已算出，至少要贏6分才有機會挺進金牌戰，徐翔聖坦言有一點點壓力，仍平常心面對。

「因為晉級條件滿艱難的，就想說不能失分。」可惜他在第3局被敲連續安打失2分，也讓中華隊陷入1：2落後。徐翔聖自認狀況並不差、一般般，「今天有幾個打席有先把好球數搶到，但是就可能稍微投甜一點，然後被他們掌握到。 」

面對日本打者，徐翔聖表示：「對決起來其實跟平常差不多，沒有說有特別有什麼好害怕之類的。」然而以台日混血的身分對決日本隊，對他來說倒是感覺很特別，但賽前仍是專心在準備比賽，沒有顧慮到這件事。

他的日本母親高橋可奈子今天也一早特地從家鄉大阪，開了超過三小時的車來到名古屋，觀看兒子先發的比賽，徐翔聖說：「媽媽沒講到太多其他的東西，只有叫我加油。」

中華隊徐翔聖先發主投。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊徐翔聖先發主投。特派記者陳正興／名古屋攝影

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