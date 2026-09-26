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亞運棒球／中華隊3：7不敵日本無緣爭金 明與中國大陸打銅牌戰

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
名古屋亞運棒球賽「台日大戰」，中華隊最終以3:7敗陣，隊員在比賽結束後加油打氣。特派記者陳正興／名古屋攝影
名古屋亞運棒球賽「台日大戰」，中華隊最終以3:7敗陣，隊員在比賽結束後加油打氣。特派記者陳正興／名古屋攝影

名古屋亞運棒球賽今晚「台日大戰」，中華隊全場敲出11支安打拿下3分、吞下14K，投手群也沒能擋下日本隊攻勢，終場以3：7落敗，超級循環賽戰績1勝2敗無緣金牌戰，加上南韓擊敗中國大陸，明天中午與中國大陸爭銅牌。

這場決定金牌戰隊伍的關鍵台日戰，因雨延後半小時開打，比賽不僅持續在雨中進行，位在半山腰的球場，現場還不斷被大霧籠罩。

中華隊想前進金牌戰，假設南韓同時間擊敗中國的情況下，今晚對上日本必須至少贏6分才有機會。中華隊一開賽由陳晨威擊出二壘滾地球，靠著日本守備連續兩次失誤，一口氣衝上三壘，下一棒陳孝允敲安打送回陳晨威，中華隊先取得1：0領先。

但中華隊自2局起受限於日本先發投手近藤壱来的壓制，6局打完都沒能再有分數進帳。近藤壱来先發6局失1分，被敲6安、送出7次三振。

中華隊先發投手、效力於養樂多隊的徐翔聖今天先發登板，前2局沒有失分，3局下連續被敲出2支二壘打，讓日本追平比數，接著在二壘有人時又被敲安打再失1分，日本隊反以2：1領先。

徐翔聖投完4局退場，用76球，共被敲6支安打，有1次觸身球保送和1次四壞球保送，送出3次三振，失2分。

第5局中華隊換上第2任投手、首戰對南韓先發的林佾葳登板，但被首名打者敲安打，同時因外野手陳晨威失誤，打者站上二壘，1出局後林佾葳再被敲二壘打失1分，中華隊陷入1：3落後。

7局上面對日本第二任投手加藤三範，中華隊攻勢再起，楊振裕安打開啟攻勢，2出局後陽柏翔補上安打形成一、二壘有人，陳晨威擊出二壘滾地球再次造成失誤，楊振裕跑回全隊第2分，一、三壘有人的局面，陳孝允打擊時意外傷退，代打的林雨力遭三振瓦解攻勢，中華隊2：3落後。

中華隊牛棚接著在7局下再出狀況，游宗儒登板製造2名上壘者後退場，接替的郭定泓在2出局後再投保送形成滿壘，接著被敲出左外野飛球，陳晨威疑似受大雨影響沒能將球接進手套，球落地形成安打，日本再跑回2分，比數形成2：5。

8局下王宇翔登板，被日本代打的丸山壯史轟出右外野2分全壘打，日本拉開5分領先。中華隊則在9局下靠黃韋盛適時安打再追回1分，終場以3：7落敗。

此戰徐翔聖先發4局失2分，林佾葳中繼2局被敲2安、送出2K，失1分。游宗儒中繼0.1局失2分非自責分，郭定泓投0.2局送2K，無失分。

中華隊落敗後無緣爭金，在另一地南韓擊敗中國後，明天金牌戰確定由日韓爭金，中華隊在台灣時間上午11點與中國爭銅牌。

陳晨威一開賽就攻占三壘。特派記者陳正興／攝影
陳晨威一開賽就攻占三壘。特派記者陳正興／攝影

中華隊總教練湯登凱多次上場抗議大霧影響視線，未獲主審接受。特派記者陳正興／攝影
中華隊總教練湯登凱多次上場抗議大霧影響視線，未獲主審接受。特派記者陳正興／攝影

比賽中因大霧影響視線。特派記者陳正興／攝影
比賽中因大霧影響視線。特派記者陳正興／攝影

亞運中華隊。特派記者陳正興／攝影
亞運中華隊。特派記者陳正興／攝影

中華隊先發投手徐翔聖。特派記者陳正興／攝影
中華隊先發投手徐翔聖。特派記者陳正興／攝影

陳晨威一開賽就攻占三壘。特派記者陳正興／攝影
陳晨威一開賽就攻占三壘。特派記者陳正興／攝影

中華隊第二任投手林佾葳中繼2局失1分。特派記者陳正興／攝影
中華隊第二任投手林佾葳中繼2局失1分。特派記者陳正興／攝影

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