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亞運棒球／大霧中作戰 中華隊前5局打完1：3落後日本

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
中華隊先發投手徐翔聖。特派記者陳正興／攝影
中華隊先發投手徐翔聖。特派記者陳正興／攝影

名古屋亞運棒球賽，中華隊今天晚間迎接「台日大戰」，爭取前進金牌戰的機會，比賽不僅在雨中進行，比著比著現場還被大霧籠罩，但中華隊教練團兩度向主審反應未果，前5局打完中華隊1：3落後。 

中華隊想前進金牌戰，假設南韓同時間擊敗中國的情況下，今晚對上日本必須至少贏6分才有機會，比賽因雨延後30分鐘進行，開打後現場也持續有雨勢，還逐漸被大霧籠罩。

中華隊一開賽由陳晨威擊出二壘滾地球，日本隊二壘手先是傳一壘失誤，接著捕手傳二壘又暴傳，陳晨威一口氣跑上三壘，下一棒陳孝允敲安打送回陳晨威，中華隊先取得1：0領先。

徐翔聖前2局沒有失分，3局下連續被敲出2支二壘打先失1分，比數被追平，接著徐翔聖又被敲出越過一壘手頭頂的安打再失1分，日本隊反超比數，中華隊1：2落後。

徐翔聖投完4局退場，用76球，共被敲6支安打，有1次觸身球保送和1次四壞球保送，送出3次三振，失2分。

第5局中華隊換上林佾葳登板，被首名打者敲安打，同時因外野手陳晨威失誤，打者站上二壘，1出局後林佾葳再被敲二壘打失1分，中華隊陷入1：3落後。

中華隊第2任投手林佾葳。特派記者陳正興／攝影
中華隊第2任投手林佾葳。特派記者陳正興／攝影

陳孝允首局敲回第1分打點。特派記者陳正興／攝影
陳孝允首局敲回第1分打點。特派記者陳正興／攝影

中華隊先發投手徐翔聖。特派記者陳正興／攝影
中華隊先發投手徐翔聖。特派記者陳正興／攝影

台日大戰在大霧中進行。特派記者陳正興／攝影
台日大戰在大霧中進行。特派記者陳正興／攝影

陳晨威一開賽靠失誤攻佔三壘。特派記者陳正興／攝影
陳晨威一開賽靠失誤攻佔三壘。特派記者陳正興／攝影

陳孝允首局敲回第1分打點。特派記者陳正興／攝影
陳孝允首局敲回第1分打點。特派記者陳正興／攝影

陳孝允首局衝三壘遭觸殺。特派記者陳正興／攝影
陳孝允首局衝三壘遭觸殺。特派記者陳正興／攝影

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