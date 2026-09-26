亞運田徑／張博雅百米欄13秒08明爭牌 謝元愷、林翊凱也晉級

名古屋亞運田徑百欄預賽在今天登場，其中男子110公尺跨欄預賽，我國跨欄雙雄謝元愷、林翊凱分別跑出13秒60、13秒82，順利晉級到決賽，至於女子100公尺跨欄預賽張博雅則是跑出13秒08的佳績順利晉級，在預賽總排名第3名，甚至優於中國大陸吳艷妮的13秒18。

男子110公尺跨欄預賽分在第一組出賽的林翊凱，以13秒82率先抵達終點，先搶下首個決賽名額，至於謝元愷則是在第三組出賽，最終跑出13秒60，儘管排名分組第3名，但仍是靠著總排名第4名晉級決賽，至於預賽則是以日本混血好手村竹拉希德的13秒27最佳。

女子100公尺跨欄預賽，我國「跨欄甜心」張博雅在首組出賽，跑出13秒08排名分組第2晉級，至於在第二組登場的易柏安則是以14秒05無緣決賽，預賽兩位日本好手中島瞳與福部真子則皆跑出12秒85的佳績，總排名第1名，至於中國大陸吳艷妮則以13秒18名列第4名。