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亞運羽球／一日兩戰僅隔6個半小時 周天成險勝薛堤晉級8強
亞運羽球男單16強賽，我國一哥周天成遭遇年僅21歲的印度巨塔薛堤（Ayush Shetty），在首局率先拿下後，周天成接下來兩局卻陷入苦戰，但最終仍以21：16、19：21、21：17取勝，晉級8強。
周天成今天在亞運單打賽事一日兩戰，也是他暌違10多年來再度面臨此考驗，在上午的32強賽對上孟加拉賈曼（Jaman Ayman Ibn）首局僅失1分的情況下，最終僅耗時21分鐘就晉級16強。
而周天成在僅休息6個半小時的情況下，晚間繼續在16強賽登場對上194公分的印度巨塔薛堤，在首局賽事中周天成也靠著經驗優勢，一路保持領先，並以21：16先下一城，但第二局薛堤以21：19扳平戰局。
決勝局周天成雖然在前段一度落後，但周天成在局末展開反撲，在最多3分落後的情況下，反倒靠著一輪猛攻取得20：17、三個賽末點，並在首個賽末點就順利取勝，以21：17晉級到8強賽。
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