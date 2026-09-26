亞運女籃／上半場好球難掩體力下滑 黃鈴娟盼世代銜接紮實扎根

名古屋亞運中華女籃今天在銅牌戰在戰術執行與體力消長下，下半場遭中國大陸拉開比分逆轉，最終無緣獎牌，賽後談到比賽轉折點，全場投進3記三分球的隊長黃鈴娟坦言，全隊雖然打了半場好球，但下半場進攻節奏放緩、出手勉強，加上禁區防守失守與對方外線發揮，成為遭對手拉開比分的關鍵。

黃鈴娟指出，上半場團隊發揮快攻與防守優勢，對禁區鞏固相當到位，然而隨著下半場體力下滑，攻勢明顯變慢，給了對方反攻機會，「雖然出手數相近，但下半場多是比較勉強的出手，不像上半場能果斷傳導快攻。」

從仁川亞運奪牌後，中華女籃近年在國際賽場遭遇世代交替的考驗，黃鈴娟坦 言，自己這世代已接近尾聲，這很有可能是她最後一次出戰亞運。「雖然可惜沒能再拿一面獎牌，但這不是壞事，年輕選手正要接棒。」她直言，相較日韓等國勇於給予新秀機會，台灣籃球確實出現斷層，必須儘早完成世代銜接。

面對未來的國家隊後輩，黃鈴娟也給予鼓勵，強調台灣籃球需要從基礎訓練扎根，唯有不怕累、累積足夠本錢，未來才能在國際賽場與各國強敵抗衡。