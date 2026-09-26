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亞運女籃／對決「女姚明」張子宇未落下風 蕭豫玟：對抗綽綽有餘
中華女籃今在亞運女籃銅牌戰以13分之差不敵中國大陸，無緣站上頒獎台，不過面對陣中擁有223公分「女姚明」張子宇的巨大天際線，扛起中華隊禁區重任的當家中鋒蕭豫玟賽後坦言「我太難了」，但也強調這是一次珍貴的學習經驗。
談起與張子宇的內線肉搏，今天攻下6分、7籃板的蕭豫玟直言先前從未碰過這種等級的高度，「推是推得動，但她實在太高了，手一舉高、球拋高真的完全沒辦法。」不過蕭豫玟也笑說，比起過去碰過的強悍外援，張子宇對抗力相對沒那麼硬，「對抗她還算綽綽有餘。」
中華隊在上半場籃板數一度占優，可惜下半場體能下滑讓對手頻頻二次進攻，分數因而被拉開。蕭豫玟分析，下半場張子宇退場後，對手其他球員的跑位反而更加靈活，加上團隊擋拆防守出現漏洞，導致分差持續擴大。
對於個人首次亞運之旅落幕，蕭豫玟感性表示，許多學姊可能是最後一舞，沒能幫上忙、一起拿下獎牌感到非常可惜，「明明是有機會贏下來的球，最後卻是被我們自己打敗。」經過此役洗禮，她更加明白自己的不足，「外面的世界很大，回去要多練技巧與腳步，多看多學才會進步更多。」
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