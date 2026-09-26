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亞運棒球／台日戰賽前下雨一度起霧 大帆布已拉開確定晚上6點開打

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
亞運棒球「台日大戰」因與延後開打。特派記者陳正興／攝影
亞運棒球「台日大戰」因與延後開打。特派記者陳正興／攝影

名古屋亞運棒球賽，中華隊今晚在岡崎棒球場對上日本隊，成了爭取金牌戰門票的關鍵戰役，比賽原訂台灣時間5點30分開打，但名古屋當地今天下了整天的雨，雨勢不算大但開打前都未停，5點23分現場掀開內野帆布開始場地整理，比賽將延後開打。 

亞運棒球超級循環賽最後一天，最後兩場賽事決定金牌戰門票鹿死誰手，但碰上名古屋的雨勢，在岡崎棒球場進行的台日戰，以及在豐橋球場進行的南韓與中國大陸之戰，兩場都延後開打。

其中台日戰，比賽開打前內野已蓋上大帆布，位在半山腰的球場還一度起霧，從內野看向外野一陣霧茫茫，直到5點30分現場雨勢稍有趨緩。

5點20分現場人員勘查場地後，已將大帆布拉開，兩隊選手也現身場邊開始進行熱身，大會宣布比賽延後至6點開打。

亞運棒球「台日大戰」因雨延後開打，現場一度起霧。特派記者葉姵妤／攝影
亞運棒球「台日大戰」因雨延後開打，現場一度起霧。特派記者葉姵妤／攝影

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