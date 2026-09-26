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亞運電競／台大高材生郭子昂《魔法氣泡》奪銅 盼世界知道台灣實力
台大高材生電競好手郭子昂今天在名古屋亞運「魔法氣泡」摘下銅牌，他表示沒想過成為亞運國手，不過內心身處一直想讓全世界知道台灣選手這款遊戲很厲害。
現年32歲的郭子昂是不折不扣高材生，擁有台大數學碩士學位，還曾擔任4、5年軟體工程師，目前則在台大物理系、陽明交大哲學系進修，如今「不務正業」選上亞運國手，郭子昂在電競「魔法氣泡」展現競爭力，4強戰以3比10不敵韓國選手姜東信（音譯，KANG Dongshin），以銅牌作收。
4年前為了追尋其他人生目標，郭子昂選擇果斷辭職，他接受中央社採訪時指出，從來沒有想過有一天能夠成為亞運國手，但內心始終抱持要讓全世界知道台灣選手這款遊戲很厲害的想法，現在有了亞運銅牌背書，郭子昂希望未來持續推廣「魔法氣泡」，厚實台灣玩家整體實力。
有趣的是，學歷亮眼的郭子昂精通英文、日文等語言，不僅能與另名銅牌得主的泰國選手翁吉提坤（Tanarak Wongkitikun）以英文流暢聊天，還能用日文跟姜東信輕鬆交流，他表示小時候就曾透過自學打下日文基礎，接著大一、大二再修日文課彌補不足。
針對大會記者詢問「電競算是運動項目」議題，郭子昂認為電競是否納入亞運項目，若以競技角度切入是很適合的，因為電競意味著這款遊戲富有深度技巧與高度觀賞性，「電競與傳統運動對觀眾有同樣啟發。」
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