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亞運女籃／無緣奪牌彭詩晴淚別國家隊 盼將代表中華隊的意義傳下去

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
彭詩晴將在亞運後從國家隊退役。圖／中華代表團提供
彭詩晴將在亞運後從國家隊退役。圖／中華代表團提供

名古屋亞運中華女籃今天在銅牌戰以64：77不敵中國大陸，以第4名作收。雖然沒能用一面獎牌為自己的國家隊生涯畫下完美句點，但身為隊上的精神領袖，彭詩晴在賽後受訪時一度激動落淚，強調雖然結果不是想要的，但至少大家一起努力過，就沒有遺憾了。

從隊上的年輕小將一路打到最資深的學姐，彭詩晴見證了中華女籃的世代交替與轉變，她坦言，代表國家隊出賽永遠是一份至高無上的榮譽，也不是每個人都有機會穿上這件戰袍，「我覺得隨著年齡增長，去帶領後面的學妹，讓她們知道代表中華隊的意義。學妹們都很努力，每個人都想做到最好，我覺得這樣就夠了，我們永遠都不會放棄。」

彭詩晴賽後落淚告別國家隊 美聯社
彭詩晴賽後落淚告別國家隊 美聯社

相較於上一屆亞運僅拿下第7名的低潮，本屆中華隊一度看到重返頒獎台的曙光，上半場甚至與強敵中國大陸一路拉鋸，彭詩晴直言，這場比賽展現出兩隊之間的差距正在縮小，球隊發揮出了應有水準。

不過，面對中華女籃目前面臨的世代斷層，彭詩晴也點出隱憂，她指出本次參賽的12人名單中，有多達10人年齡在30歲以上，「其實我們這支中華隊偏老，很多人今年都是當作最後一年在打。我也希望後面的學妹能夠真的接棒補上，不管遇到什麼困難，只要穿上這件球衣，就是為了中華隊全力以赴。」

2026名古屋亞運 彭詩晴 籃球

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